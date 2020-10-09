Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на грядущую неделю подскажет вам наикратчайший путь к успеху, поможет понять, какие сферы жизни будут для вас самыми важными. Следуйте советам астрологов, чтобы не сойти с правильного пути.

Середина октября обещает быть очень яркой и насыщенной неделей. Для нескольких Знаков Зодиака звезды и планеты приготовили много благоприятной энергии. Начать эту важную неделю каждому человеку стоит с уборки по правилам фэн-шуй, чтобы оставить позади все старое и привлекать в свою жизнь новое.

Овен





Овнам пора избавляться от качеств, которые блокируют успех. Самыми опасными окажутся лень и зависть. Нужно сфокусироваться на себе и своих делах, не думая о том, что кто-то лучше или кому-то удача улыбается чаще. Если отбросить посторонние мысли, эту неделю можно сделать временем больших побед, ведь преобладать будет энергия стихии Огня.

Можно существенно преуспеть в любви, найдя вторую половинку либо вдохнув новую жизнь в существующие отношения. Звезды также помогут Овнам обнаружить в себе новые таланты, поставить новые цели в жизни. Самым главным днем станет понедельник, потому что в этот день нужно настроить себя на победу. Без оптимизма придется туго.

Телец





Эта неделя будет благоприятной для любовных приключений Тельцов, для проведения сильных ритуалов на любовь, для совместного досуга со своими близкими, второй половинкой. Также астрологи отмечают, что можно заниматься делами, покупками, отправляться в путешествия, отпуск. Можно переводить отношения на новый уровень — знакомиться с родителями, признаваться в любви.

Что касается работы, то ей не обязательно занимать вторую строчку в приоритетах. Звезды помогут Тельцам преуспеть и в любви, и в делах. Отлично пройдет эта неделя у тех, кто занимается покупкой и продажей товаров, работает с цифрами и постоянно общается с клиентами или коллегами.

Близнецы

Чтобы привлечь благополучие, любому человеку нужно в первую очередь избавиться от негатива. Близнецы славятся своей оптимистичной натурой, но в начале этой недели их могут настичь неприятные мысли. Побороть их поможет магия перекрестков, общение с друзьями и близкими. Нужно как можно чаще окружать себя искренними и открытыми людьми.

Вторая половина недели для Близнецов может стать судьбоносной. Ожидаются большие перемены на всех фронтах, так что придется запастись терпением и стойкостью. Планеты сделают все возможное, чтобы помочь людям этого Знака в достижении целей. Субботу можно посвятить работе и делам, но в воскресенье лучше отдохнуть как следует и побыть дома.

Рак





Звезды и планеты наделят Раков сильной энергетикой, дав им удачу, стойкость, уверенность в себе. В любой из сфер жизни все это поможет им стать успешнее и продуктивнее. Чтобы стать счастливее, важно не только приобретать что-то, но и уметь от чего-то отказываться — например, от пяти вещей, которые являются магнитами для неприятностей.

Самой важной сферы жизни на этой неделе не будет. Ракам стоит самим решить, что для них имеет наибольшее значение — семья, дом или работа. Для чего энергетика недели точно не подходит, так это для безделья. Если сейчас позволить себе лениться и бездельничать, можно поплатиться за это удачей. Также астрологи не советуют Ракам проявлять эгоизм.

Лев

Львам стоит стремиться к внутреннему равновесию, к покою и быть осторожными. Достичь гармонии поможет благоприятная домашняя обстановка, для создания которой потребуется не просто провести уборку, но и избавиться от хлама. Это поможет победить негативные эмоции, укрепить лидерство на работе, доказать всем свою индивидуальность.

В отношениях с близкими людьми Львам понадобится великодушие и доброта. Это не время для демонстрации излишнего самолюбия. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради родственников или второй половинки. Самореализация будет важна, но она отойдет на второй план. Творческий подход к делам облегчит достижение целей.

Дева

В первые пару дней недели звезды активизируют темные стороны характера Дев. Повысится вероятность ссор и конфликтов в семье, неурядиц на работе. Могут быть брошены резкие слова в адрес друзей и товарищей. Если не следить за собой, придется долго извиняться за обидные выпады. Лучше не рисковать и проявлять максимум дипломатичности.

Начиная со среды общение с людьми наладится, так что можно будет договориться со всеми. На этой неделе звезды помогут Девам в борьбе против комплексов. Астрологи советуют заниматься работой над собой, стремиться к гармонии и не забывать об отдыхе. Большую опасность для Дев представляет высокомерие, тщеславие и гордость.

Весы

В середине октября Весам улыбнется удача во всех сферах жизни. Более того, звезды помогут им заглянуть за горизонт событий — можно будет воспользоваться современными гаданиями на будущее. Вообще, это будет время, в которое прошлому места просто нет. Нужно думать о перспективах, стремиться к обретению счастья.

Звезды помогут Весам избавиться от переживаний и негативных эмоций. Для этого астрологи советуют не пребывать слишком долгое время в уединении, больше общаться с близкими. Вполне возможно, что у Весов появятся новые стремления в жизни, новые увлечения и цели. В подсознании этих людей временно перестанут править страхи и неуверенность.

Скорпион





Эту неделю астрологи настоятельно рекомендуют Скорпионам посвятить финансовой сфере. Нужно раздавать долги, ограничить крупные траты и больше работать. Также полезно будет следовать пяти важным правилам избавления от проблем с деньгами. Звезды и планеты запустят некоторые скрытые процессы в сознании Скорпионов, благодаря которым эти люди смогут выйти на победную тропу.

Скорпионам стоит прислушиваться к своим желаниям и искать источники мотивации. Если на этой неделе у них будет достаточно много энтузиазма, им удастся стать намного счастливее. 12, 17 и 18 октября лучше посвятить семье и домашним заботам. Остальные дни прекрасно подойдут для усердной работы.

Стрелец





Стрельцам не составит большого труда на этой неделе привлечь в свою жизнь любовь, удачу и достаток. Для этого необходимо лишь следовать простым советам на каждый день. Звезды и планеты на стороне Стрельцов. Они существенно усилят их интуицию, будут подавать различные скрытые сигналы. Стрельцы полны любви к жизни, поэтому у них всё получится.

Ночные светила дадут представителям этого Знака энергетическую защиту от неприятных людей, окажут поддержку в любом начинании, помогут обрести уверенность уже утром в понедельник. Стрельцам необходимо победить капризы и постараться поддерживать настроение на одном уровне. Внутренняя стабильность поможет в принятии серьезных решений.

Козерог

Первый день недели для Козерогов будет самым сложным, но не потому, что это понедельник. Звезды и планеты в этот день в диссонансе, так что возможен всплеск негативных мыслей, повышение ранимости. Мягким и чувствительным представителям этого Знака придется сделать над собой усилие, чтобы не впасть в апатию.

Со вторника в жизни Козерогов начнут происходить очень приятные изменения. Это продлится до самого конца недели. Усилить воздействие звезд Козерогам поможет благоприятная атмосфера в доме. Для этого потребуется следовать пяти простым правилам.

Водолей

Астрологи отмечают, что эта неделя для Водолеев будет удачной в финансовой сфере. Эксперты dailyhoro.ru советуют представителям этого знака следить за денежными приметами, потому что прибыль может прийти в любую минуту. Звезды хотят, чтобы Водолеи стремились к повышенной активности и делали все возможное для успеха.

Под лежачий камень вода не течет, но это свойственно не только финансовой сфере. В любовных делах тоже придется быть внимательнее. Особенно это касается одиноких Водолеев, пребывающих в поисках. Настало время для создания связей и знакомств. Потребность в общении будет расти изо дня в день, пока не достигнет апогея в субботу.

Рыбы





У Рыб наступает время, идеально подходящее для обучения, проявления любознательности. Звезды и планеты существенно улучшат память этих людей, помогут в дальних поездках делового и личного характера. События этой недели могут развиваться очень стремительно. Притягивать больше денег поможет следование энергетическим законам успеха.

В первой половине недели стоит ожидать распространения неприятных сплетен и слухов. Никакого существенного вреда Рыбам они не нанесут. Наоборот, если не реагировать на разговоры за спиной слишком остро, можно повысить свой авторитет. Словесные перепалки лучше оставить для другого, более подходящего времени.