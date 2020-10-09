«И полезный и опасный»: Польза подберезовика

Алексей Вольцев

Все мы любим собирать грибы, походить по лесу подышать свежим воздухом, а потом присесть и попить горячего чая. Из грибов можно делать много всего, например, их можно посолить, сделать грибную икру или просто пожарить.

Съедобных грибов очень много, а поговорим мы о подберезовиках. Подберезовики очень питательные грибы, как и белый гриб. Внешний вид у подберезовика очень симпатичный. Очень мясистая ножка в крапинку и коричневая шляпка.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 2.3 г.Жиры 0.9 г.Углеводы 1.2 г.Калорийность 20 ккал (на 100 г.).Витамины В1, В2.Витамины С, Е, РР.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Железо.Марганец.

Также в составе подберезовиков содержатся незаменимые и заменимые кислоты, усвояемые углеводы, ненасыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.





Полезные свойства

Подберезовик очень питательный гриб и поэтому он имеет ряд полезных свойств. Подберёзовики не просто полезны, их употребление может избавить вас он многих недуг и лечит болезни. А именно подберезовики:

Улучшают эластичность сосудов.Улучшают работу почек.Предотвращают появление сахарного диабета.Устраняет проблемы с импотенцией.Повышает иммунитет.Помогают при нервных срывах.Избавляет от судорог.Прибавляют силы при физических нагрузках.Улучшают память.Борются с лишним весом.Уменьшает вероятность появления остеопороза.Уменьшают уровень холестерина.Понижают сахар в крови.Помогают при бронхите.

Всего один гриб способен избавить вас от множества болезней и принесем большую пользу для организма. Но стоит заметить, что грибы можно есть далеко не всем поэтому изучите противопоказания и убедитесь, что именно вам грибы не нанесут вреда.

Противопоказания

Подберезовики не в коем нельзя есть при:

Гастрите.Язве.Шизофрении.Расстройство кишечника.Болезни печени, а также цирроз.Панкреатит.

Любые грибы ни в коем случае нельзя употреблять детям младше 7 лет и при грудном вскармливании. У детей при употреблении возникает отравление, которое может привести к серьёзным последствиям.

Блюда с грибами особенно вкусные как бы их не готовили. Наши предки использовали подберезовики не только для приема пищи, но и как лекарственные средства.

Наукой доказано, что подберезовики приносят много пользы организму, но стоит быть осторожными при употреблении если у вас имеются противопоказания, а лучше и вовсе откажитесь от них.