«И полезный и опасный»: Польза подберезовика
Все мы любим собирать грибы, походить по лесу подышать свежим воздухом, а потом присесть и попить горячего чая. Из грибов можно делать много всего, например, их можно посолить, сделать грибную икру или просто пожарить.
Съедобных грибов очень много, а поговорим мы о подберезовиках. Подберезовики очень питательные грибы, как и белый гриб. Внешний вид у подберезовика очень симпатичный. Очень мясистая ножка в крапинку и коричневая шляпка.
Содержание
1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания
Пищевая ценность
Белки 2.3 г.
Жиры 0.9 г.
Углеводы 1.2 г.
Калорийность 20 ккал (на 100 г.).
Химический состав
Витамины В1, В2.
Витамины С, Е, РР.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Железо.
Марганец.
Также в составе подберезовиков содержатся незаменимые и заменимые кислоты, усвояемые углеводы, ненасыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.
Полезные свойства
Подберезовик очень питательный гриб и поэтому он имеет ряд полезных свойств. Подберёзовики не просто полезны, их употребление может избавить вас он многих недуг и лечит болезни. А именно подберезовики:
Улучшают эластичность сосудов.
Улучшают работу почек.
Предотвращают появление сахарного диабета.
Устраняет проблемы с импотенцией.
Повышает иммунитет.
Помогают при нервных срывах.
Избавляет от судорог.
Прибавляют силы при физических нагрузках.
Улучшают память.
Борются с лишним весом.
Уменьшает вероятность появления остеопороза.
Уменьшают уровень холестерина.
Понижают сахар в крови.
Помогают при бронхите.
Всего один гриб способен избавить вас от множества болезней и принесем большую пользу для организма. Но стоит заметить, что грибы можно есть далеко не всем поэтому изучите противопоказания и убедитесь, что именно вам грибы не нанесут вреда.
Противопоказания
Подберезовики не в коем нельзя есть при:
Гастрите.
Язве.
Шизофрении.
Расстройство кишечника.
Болезни печени, а также цирроз.
Панкреатит.
Любые грибы ни в коем случае нельзя употреблять детям младше 7 лет и при грудном вскармливании. У детей при употреблении возникает отравление, которое может привести к серьёзным последствиям.
Блюда с грибами особенно вкусные как бы их не готовили. Наши предки использовали подберезовики не только для приема пищи, но и как лекарственные средства.
Наукой доказано, что подберезовики приносят много пользы организму, но стоит быть осторожными при употреблении если у вас имеются противопоказания, а лучше и вовсе откажитесь от них.