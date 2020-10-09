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«Интурист» открыл продажу туров в Танзанию на чартерах

«Интурист» открыл продажу туров в Танзанию на чартерах

Туроператор «Интурист» начал продавать туры в Танзанию, сформированные на базе чартерной перевозки AZUR air, с датами вылета с 30 октября. В ассортименте компании 90 отелей категорий от 2* до 5* с различными системами питания. В «Интуристе» рассчитывают на стабильный спрос.


ИНТУРИСТ ПОВЕЗЕТ ТУРИСТОВ НА ЗАНЗИБАР ЧАРТЕРАМИ AZUR AIR

Клиенты туроператора «Интурист» смогут отправиться в Танзанию прямым чартерным рейсом AZUR air уже 30 октября.

Чартерная программа AZUR air по маршруту Москва – Стоун Таун – Москва будет осуществляется три раза в месяц с частотой 1 раз в 11 суток. Этими рейсами летят также туристы туроператора ANEX Tour.

Клиенты «Интуриста» смогут выбрать на Занзибаре один из 90 отелей различных категорий от 2* до 5* с системами питания «завтраки», «полупансион» или «все включено». Цены 11-недельного тура на двоих стартуют от 135,8 тыс. руб. в отель 3* с завтраками.

Базовыми у «Интуриста» на Занзибаре являются отели 3* и 4, в их числе:  Amaan Nungwi Beach Resort, Azao Resort&Spa, Fun Beach Hotel, Kendwa Rocks, My Blue, Nur Beach, Sandies Baobab, Sunset Bungalow, Tulia Zanzibar.

Многие из них расположены рядом с  деревней Джамбиани в непосредственной близости от белоснежного пляжа на берегу Индийского океана. 


В «ИНТУРИСТЕ» РАССЧИТЫВАЮТ НА ХОРОШИЕ ПРОДАЖИ ТУРОВ НА ЗАНЗИБАР

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин рассказал, что туроператор имеет действующие контракты с несколькими принимающими компаниями в Танзании, и  сможет предложить широкий выбор как пляжных туров на о. Занзибар, так и сафари-туров с посещением Серенгети и Килиманджаро.

«Участие в чартерной программе на танзанийский остров Занзибар сделает отдых в этой экзотической стране в осенне-зимнем сезоне более доступным», – говорит топ-менеджер «Интуриста».

В компании рассчитывают на хороший спрос. «До объявления о чартерах к нам приходило до 10 заявок на Танзанию в день. И далеко не все из них мы могли довести до конца по причине того, что авиаперевозчики снимали рейсы. Теперь мы ожидаем устойчивый спрос», – рассказали в пресс-службе туроператора.


«ИНТУРИСТ» ГОТОВИТ НОВИНКУ – ПОЛНОЦЕННЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ТАНЗАНИЮ

Напомним, что сейчас в ассортименте «Интуриста» представлены туры на Занзибар и на базе регулярных рейсов.

«Ежедневные вылеты на Занзибар на базе регулярной перевозки возможны с пакетами по системе актуализации регулярных рейсов», – рассказали в компании.

Кроме того, в ближайшее время в системе бронирования туроператора появятся полноценные экскурсионные сафари-туры с прилетом в международный аэропорт Найроби. Экскурсионные программы будут доступны по мере появления соответствующих вариантов у крупнейших международных авиаперевозчиков.

Стоимость недельных туров на двоих на регулярных рейсах – от 149,8 тыс. руб. в отель 3* с системой питания «завтраки».

На данный момент четыре туроператора анонсировали свои чартерные программы на Занзибар. Coral Travel открывает чартерные рейсы 29 октября, PEGAS Touristik – с 25 октября, а ANEX Tour и «Интурист» – c 30 октября.


ТУРРЫНОК ВОЗЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА ТАНЗАНИЮ

Представители туристической розницы, как и поставщики, возлагают на чартерные рейсы в Танзанию большие надежды.

В условиях недоступности популярных пляжных зимних направлений, Танзания пока остается одной из немногих стран, продажи туров в которую могут помочь рынку продержаться в зимнем сезоне.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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