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Электронные визы могут привлечь в Россию больше «самотуристов» из Китая

Электронные визы могут привлечь в Россию больше «самотуристов» из Китая

Возможность оформить электронную визу не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп. Такое мнение озвучили представители китайских туристических компаний. Однако электронная виза может привлечь в РФ больше индивидуальных и самостоятельных туристов из КНР.

По данным государственной китайской страховой компании China Life в 2019 году страховки были выписаны 1,052 млн китайским туристам, прибывшим в Россию в рамках соглашения по безвизовому въезду.

Всего, по данным Погранслужбы ФСБ, в Россию в 2019 г. приехало 2,3 млн китайцев, 1,5 млн из них – с туристическими целями. Таким образом, абсолютное большинство туристов из Китая приезжает в Россию в составе туристических групп по безвизовому каналу.

Участники туристического рынка считают, что после открытия границ структура этого турпотока существенно не изменится.

«Большинство китайских туристов будет приезжать в Россию по-прежнему в составе групп по безвизовому каналу. Основная причина – стоимость электронной визы. За нее туристу нужно будет заплатить 40 долл., в то время как безвизовый въезд является бесплатным», – рассказала «Вестнику АТОР» представитель одной из ведущих китайских туристических компаний U-TourЛи Янь.

Вторая причина в пользу выбора туристами и туркомпаниями из КНР уже существующего «группового безвиза» – процедура оформления электронной визы. Для безвизового въезда туркомпаниям достаточно направить на оформление списки туристов.

Электронная виза требует заполнения анкеты на каждого туриста. По словам госпожи Ли Янь, это в несколько раз увеличивает время на обработку данных и подачу документов.


КИТАЙСКИЙ ТУРПОТОК ОМОЛОДИТСЯ

Российские туроператоры разделяют мнение китайских коллег. Большинство китайских туристов будет будут по-прежнему приезжать в Россию по работающему безвизовому каналу.

«Электронная виза заинтересует, прежде всего, тех, кто ранее приезжал в Россию, получая обычную визу в консульстве», – говорит Игорь Кузьмин, управляющий директор туроператора «Тари Тур».

Это индивидуальные, самостоятельные туристы. Этот способ въезда в Россию также может заинтересовать деловых туристов. Туроператоры отмечают, что такие категории путешественников часто тратят в России больше денег, чем групповые туристы.

Возможность получить электронную визу может способствовать омоложению турпотока из Китая в Россию. Сейчас средний возраст китайского туриста составляет около 50 лет и более.

«По электронной визе в Россию из КНР будут въезжать молодые люди, владеющие английским языком. Эти же туристы из Китая самостоятельно ездят в страны Европы и других регионов мира», – считает гендиректор «Чайна Трэвел» Сергей Назаров.

Эксперты также напоминают, что после снятия пандемийных ограничений групповой туризм будет восстанавливаться последним. Первыми поедут индивидуальные и самостоятельные туристы. Электронная виза может благоприятно отразиться на формировании этого сегмента китайского турпотока в Россию, поддержать его.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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