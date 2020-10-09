Как сделка Тигипко и Порошенко стала эпицентром скандала

Лидия Мартынова

Осенью 2018 года компанией, принадлежащей бизнесмену и политику Сергею Тигипко, была совершена покупка отечественного судостроительного завода, расположенного на Рыбальском острове. Приобретение предприятия обошлось предпринимателю в 300 млн. долларов, которые он заплатил за пакет акций инвестфондам. Дело Кузни Тигипко стало набирать обороты с посыпавшимися в продающую сторону обвинениями. Продажа завода «Кузня на Рыбальском» могла не вызвать подобного ажиотажа, если бы не личность первоначального владельца акций.Разговоры о том, что президент страны собирается продавать прибыльное предприятие, ходили задолго до сделки Тигипко и Порошенко, но оставались домыслами, не подтвержденными фактами. Когда договор купли-продажи был заключен, стало известно, в чьи именно руки переходит завод, который в последнее время приносит владельцу хороший доход. В прессе стали мелькать рассуждения экспертов о странностях сделки, о ее фиктивности. Дальше досужих домыслов дело не шло, пока на арене не появилась одиозная фигура юриста и политика Портнова, бежавшего из страны четыре года назад.История и особенности объекта сделки«Кузня на Рыбальском» является известным предприятием на украинском рынке судопрома, которое, начиная с 1995 года и до момента продажи, принадлежало фонду Петру Порошенко. Ранее предприятие, основанное еще в 1862 году, носило название «Ленинская Кузня». На 2017 год, доход от производства завода достигал 776 млн. гривен. С началом военных действий предприятие освоило выпуск инновационных разработок, имеющих не только промышленное, но и оборонное значение. На заводе, фигурирующим, как дело Кузни Тигипко, наладили производство зенитных установок, боевых модулей, бронированных машин, гранатометов, артиллерийских и десантно-штурмовых катеров. Предприятие получило разрешение Кабинета министров осуществлять экспорт и импорт военных товаров.Это позволило заводу «Кузня на Рыбальском», которое до этого не было убыточным, но приносило сравнительно небольшую прибыль, увеличить значимые заказы, а соответственно и выручку. Пятому президенту и его инвестфонду принадлежал контрольный пакет акций, который в 2018 году был передан Сергею Леонидовичу Тигипко за 236 млн $. На момент продажи стоимость одной акции достигала 93 доллара. Эксперты предсказывают перспективы развития, поскольку уже сейчас предприятие сделки Тигипко и Порошенко имеет несколько выгодных заказов и участвует в государственной программе кораблестроения. Кроме непосредственно завода, Сергей Леонидович стал владельцем огромного участка земли на Рыбальском острове и 9га в центре Киева.С чего началось дело Кузни ТигипкоЕще до начала сделки ходили упорные слухи о продаже Порошенко завода, о том, что президент наживается на войне. Поэтому к моменту купли-продажи многие были уверены, что Порошенко пытается таким образом очистить свой имидж, открещиваясь от дохода с военных действий. То есть, по мнению ряда экспертов, сделка Тигипко и Порошенко изрядно попахивает банальной имитацией. Разве станет глава государства терять контроль над таким выгодным предприятием?А с другой стороны возникал закономерный вопрос: «А зачем это нужно Тигипко, который как учредитель крупнейшей финансово-промышленной группы ТАС, является достаточно успешным человеком?» К чему Сергею Леонидовичу портить свою репутацию, ввязываясь в ложное дело «Кузни Тигипко»? Но на волне ажиотажа эксперты пытались обойти ответы на эти вопросы, и вместе с журналистами высказывали предположения на тему: «По каким таким мотивам, Порошенко продает прибыльное предприятие?». А дальше события стали стремительно развиваться – и вот уже на экс-главу государства заводят уголовное дело, обвиняя в отмывании незаконно полученных средств, в разворовывании бюджета. Так что же послужило толчком к расследованию сделки Тигипко и Порошенко? А просто в страну вернулся Портнов, чья личность сама вызывает много вопросов.Хронология событий вокруг дела Кузни Тигипко• В мае 2019 года возвращается бывший советник Януковича, обвиняемый в пособничестве массовых расстрелов участников Евромайдана, Андрей Портнов.• Портнов делает заявление в прессе, заручаясь поддержкой некоторых политических и финансовых экспертов, жадных до сенсаций журналистов, обвиняя в криминальных деяниях Порошенко.• Портнов отправляет в Госбюро расследований несколько заявлений, которые регистрируются. На основании выдвинутых в сторону Порошенко обвинений, открывается уголовное производство. При этом никого не смущает отсутствие достаточно убедительных фактов, что сделка Тигипко и Порошенко может быть имитацией.• Проводится налоговая проверка, которая не выявляет никаких свидетельств нарушения процедуры купли-продажи. То есть, обвинение Порошенко в уклонении от уплаты налогов не имеет под собой никаких оснований. «Согласно акту, сделка между Тигипко и Порошенко прошла с соблюдением всех правил валютного и налогового законодательства».• Руководитель следственной группы инициирует закрытие дела Кузни Тигипко, опубликовывая свои опасения по поводу увольнения и уголовного преследования, угроз в его адрес со стороны верхушки ГБР.• Пока длится расследование, пытающееся откопать доказательную базу для привлечения Порошенко к уголовной ответственности, Печорский суд накладывает арест на все движимое и недвижимое имущество Кузни Тигипко, дело которой на сегодняшний день не имеет твердого завершения.Намерения Тигипко по поводу Кузни на РыбальскомТигипко уверяет, что не собирается переносить завод, а наоборот – имеет на него грандиозные планы, собираясь по максимуму использовать промышленные возможности Кузницы на Рыбальском. И конечно Сергей Леонидович, как успешный и дальновидный предприниматель решил в своем громком проекте задействовать землю, принадлежащую заводу и находящуюся в запушенном состоянии. У него уже есть проект, как правильно и грамотно распорядиться заброшенной территорией, чтобы она не простаивала без дела, а приносила доход и позволяла развивать инфраструктуру. Сделка Тигипко и Порошенко по благоприятному сценарию может закончиться масштабным строительством на пустующей земле жилого и коммерческого массива. Сергей Леонидович готов вложить огромные средства в строительство торгово-офисного центра, детских садиков и школ, используя перспективную землю.