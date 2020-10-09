Как вырастить тыкву на компостной куче

Влада Некрасова

Тыква и кабачки будут расти в буквальном смысле слова сами по себе, если посадить их на компостной куче.

Как сажать

Компост на куче для посадки тыквы надо смешать с песком и огородной землей. Можно добавить немного опилок. Делают это осенью, а весной уже высевают семена или высаживают рассаду.

На дно ящика следует уложить дренаж из измельченных веток. Затем насыпается компост, а самый верхний слой компоста перемешивают с песком и землей. Куча за зиму немного осядет, так что трамбовать ее не надо.

Такой способ посадки позволяет посеять овощи немного раньше весной, так как компост будет прогревать растения.

Когда средняя температура весной достигнет отметки 13 градусов тепла, можно сеять тыкву на компостной куче. Необходимо сделать углубления в компосте, посеять семена с шагом в 60 см, чтобы кустам остался простор для роста.

Посева затягивают пленкой – так семена и прорастут быстрее, и молодые ростки не погибнут, если будут возвратные заморозки.





Уход за тыквой на компосте

Тыква любит влажную землю, и, хотя компост содержит много влаги, лучше растения в жару лишний раз полить. Особенно важно не допустить пересыхания корней во время цветения, иначе тыква попросту сбросить бутоны. Когда плоды будут уже зрелыми, поливы полностью прекращают. Чтобы избежать частых поливов, нужно просто мульчировать кусты сорванными сорняками или соломой.

Желательно взрыхлять землю вокруг растений до 10 см, чтобы к корням поступал кислород. Так тыква будет лучше усваивать питательные вещества.

Чтобы получить плоды раньше, и чтобы они были крупнее, надо обрывать нижние листья на кустах, которые дают тень.

Тыква на компостной куче совершенно не нуждается в подкормках, ведь в компосте и так содержится огромное количество питательных веществ.

Сбор урожая

Многим огородникам нравится выращивать тыкву и кабачки на компосте, ведь такой метод очень облегчает уход и помогает собрать больше урожая.

Чтобы урожай не пропал в конце лета, а когда зачастят дожди, плоды могут загнить из-за контакта с мокрой землей, под каждую тыковку подкладывают дощечку. В середине сентября в средней полосе тыкву на компосте вновь затягивают пленкой, чтобы уберечь плоды от ночных заморозков. Сбор урожая проводят при первом серьезном похолодании.