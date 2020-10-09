Кандидаты от ЕР в Госдуму должны быть готовы к прививкам, заявил Медведев

Влада Некрасова

Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность очных контактов в период подготовки к выборам, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Лидер партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.