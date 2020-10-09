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Кандидаты от ЕР в Госдуму должны быть готовы к прививкам, заявил Медведев

Кандидаты от ЕР в Госдуму должны быть готовы к прививкам, заявил Медведев
Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы сделать прививки от коронавируса, чтобы обеспечить возможность очных контактов в период подготовки к выборам, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Лидер партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.

# Политика
По материалам: ria.ru

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