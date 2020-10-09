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Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии

Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное для его выздоровления, рассказал спецкор информационного портала "Офицеры России" Левон Арзанов, освещавший конфликт в Нагорном Карабахе.

В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены трое россиян Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.

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Сегодня стало известно, что двоих пострадавших доставят в РФ бортом СЛО "Россия" с правительственной делегацией.


Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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