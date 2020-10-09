Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров: В ЕС есть две точки зрения по ситуации в Белоруссии

Лавров: В ЕС есть две точки зрения по ситуации в Белоруссии

Большинство членов Европейского союза выступают против того, чтобы «сжигать мосты» в отношениях с Белоруссией. Об этом сегодня, 9 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в Евросоюзе сосуществуют две тенденции в отношении того, как относиться к ситуации в Белоруссии.

«Первая тенденция всячески подпитывается странами, которые являются непосредственными соседями Белоруссии, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая. Эти страны явно движимы искушением, и достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Белоруссии», — сказал он, отметив, что «таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство».

Другая тенденция, «которую продвигают ответственные, серьезные государства», по мнению Лаврова, заключается в том, «что ЕС не следует повторять те ошибки, которые были совершены в отношении Украины», —

«Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы. Поэтому ЕС принимает заявления, которые достаточно обтекаемы, в них явно чувствуется, что между этими двумя тенденциями есть такое молчаливое пока большинство, которое очень не хочет сжигать мосты и делать какие-то заявления, которые не смогут потом реализоваться», — подчеркнул Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД России напомнил, что Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения конституционной реформы в стране.

«Это хорошая возможность наладить общенациональный диалог, в ходе которого все слои белорусского общества могут договориться о том, как они хотят дальше развивать свое государство, свою нацию», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Страны Запада поддержали белорусскую оппозицию и не признали итогов голосования. В свою очередь, Россия признала Лукашенко легитимным главой государства и заявила о своем невмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль – еще одного карантина кинотеатры не переживут
Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль – еще одного
RM рассказал, как пережил предательство BTS
RM рассказал, как пережил предательство BTS
Лавров: В ЕС есть две точки зрения по ситуации в Белоруссии
Лавров: В ЕС есть две точки зрения по ситуации в Белоруссии
Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
На поверхности Луны валяются кусочки Венеры
На поверхности Луны валяются кусочки Венеры
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам
В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее»
В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в
Минпросвещения России подвело итоги акции «Перемена с книгой»
Минпросвещения России подвело итоги акции «Перемена с книгой»
В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против России
В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против
Россия осваивает новую технологию строительства атомных подлодок
Россия осваивает новую технологию строительства атомных подлодок
Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку
Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в

Топ на сегодня

«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж из Еревана
«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
От Алексы до Решетовой: главное о любимых женщинах "вечного холостяка" страны Тимати
От Алексы до Решетовой: главное о любимых женщинах "вечного

Еще по теме

МИД России и Германии: Надеемся на нормализацию ситуации в Белоруссии
На границе Белоруссии с Литвой скопилось 700 большегрузов
Лавров: Никаких прорывов на встрече в Минске не произошло
В Белоруссии прокомментировали возможность размещения российской военной базы