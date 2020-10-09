Лавров: В ЕС есть две точки зрения по ситуации в Белоруссии

Алексей Вольцев

Большинство членов Европейского союза выступают против того, чтобы «сжигать мосты» в отношениях с Белоруссией. Об этом сегодня, 9 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в Евросоюзе сосуществуют две тенденции в отношении того, как относиться к ситуации в Белоруссии.

«Первая тенденция всячески подпитывается странами, которые являются непосредственными соседями Белоруссии, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая. Эти страны явно движимы искушением, и достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Белоруссии», — сказал он, отметив, что «таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство».

Другая тенденция, «которую продвигают ответственные, серьезные государства», по мнению Лаврова, заключается в том, «что ЕС не следует повторять те ошибки, которые были совершены в отношении Украины», —

«Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы. Поэтому ЕС принимает заявления, которые достаточно обтекаемы, в них явно чувствуется, что между этими двумя тенденциями есть такое молчаливое пока большинство, которое очень не хочет сжигать мосты и делать какие-то заявления, которые не смогут потом реализоваться», — подчеркнул Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД России напомнил, что Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения конституционной реформы в стране.

«Это хорошая возможность наладить общенациональный диалог, в ходе которого все слои белорусского общества могут договориться о том, как они хотят дальше развивать свое государство, свою нацию», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Страны Запада поддержали белорусскую оппозицию и не признали итогов голосования. В свою очередь, Россия признала Лукашенко легитимным главой государства и заявила о своем невмешательстве во внутренние дела Белоруссии.