Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях. Представитель артиста рассказала РИА Новости, что альбом вошел в лонг-лист премии, шорт-лист будет объявлен в декабре.
"Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось", - сказал Лещенко РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.
La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.