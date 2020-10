Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены

Лидия Мартынова

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко.

Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях. Представитель артиста рассказала РИА Новости, что альбом вошел в лонг-лист премии, шорт-лист будет объявлен в декабре.

"Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось", - сказал Лещенко РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.

La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.

Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.