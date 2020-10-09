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Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»

Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»

Сегодня, 9 октября, на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване был рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении пассажирского сообщения в Евразийском экономическом союзе.

Главы правительств стран Союза заслушали информацию председателя Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС Анны Поповой и министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко. Они сообщили о реализации в странах Союза комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении Covid-19.

Совету руководителей поручено рассмотреть инициативы Евразийского банка развития «Путешествую без Covid-19», представить предложения по её эффективному использованию на очередном заседании Совета Комиссии.

Стороны также поддержали предложение о проведении в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге международной конференции по вопросам принятия согласованных мер по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции и активизации экономической деятельности в Союзе.

Как сообщало ИА Newstes , страны ЕАЭС уже реализуют Комплексный план в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении Covid-19. Этот план включает обмен информацией об эпидемиологической ситуации, проведение совместных учений для отработки мер реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, проведение совместных научных исследований для разработки вакцин и диагностических тест-систем.

Кроме того, разработаны и приняты санитарно-эпидемиологические рекомендации по организации работы объектов «зеленых коридоров» в ЕАЭС. Подготовлен и рассмотрен проект Рекомендаций по определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения в период распространения Covid-19. Также одобрено включение новой формы Covid-19 в Справочник инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране таможенной территории ЕАЭС. Доработанный проект справочника будет внесен Департаментом информационных технологий на утверждение ЕЭК.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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