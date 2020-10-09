Минпросвещения России подвело итоги акции «Перемена с книгой»

Влада Некрасова

В акции «Перемена с книгой» Министерства просвещения приняли участие более 3 тысяч школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Она прошла с 8 по 30 сентября и была приурочена к Международному дню грамотности.

Участники акции рассказали, почему они выбрали произведения конкретных авторов, сделав публикацию в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с фотографиями с любимой книгой на школьной перемене и с хештегами #переменаскнигой, #читаемкнижки, #минпросвещениярф. Также они заполняли заявку в специальном разделе сайта Минпросвещения России.

По итогам десять участников акции отмечены дипломами, а трое из них стали призёрами:

первое место – Алиса Краснопеева (ник в соцсетях alisa_krasnopeeva);

второе место – Вячеслав Кабисов (ник в соцсетях special33_stavropol);

третье место – Екатерина Фролова (ник в соцсетях _katya86).

Памятные дипломы получат:

- Алиса Боровкова (ник в соцсетях https://vk.com/id312590434);

- Алексей Бортников (ник в соцсетях https://vk.com/pank1rock);

- Анастасия Хазинская (ник в соцсетях https://vk.com/id60155329);

- Марина Молева (ник в соцсетях https://vk.com/public193158847);

- Валерия Васянина (ник в соцсетях valeria_vasianina);

- Алика Соколова (ник в соцсетях mycandy7);

- bone_in_loove.

Работы победителей войдут в итоговый ролик акции и будут опубликованы на официальных страницах Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях.