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На Киевщине ликвидировали нарколабораторию, которую организовал "силовик ДНР"

На Киевщине ликвидировали нарколабораторию, которую организовал "силовик ДНР"

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киевской области сотрудники CБУ блокировали работу «подразделения» международного наркосиндиката «Химпром».

Как сообщили в СБУ, после ликвидации большинства структур и нарколабораторий «Химпрома», организаторы синдиката, находящиеся за границей, создали в Украине «обособленные подразделения». Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их выявление.

Одно из таких подразделений 8 октября «накрыли» в Киевской области.

Во время обысков были обнаружены склады готовой продукции, колл-центры, которые принимали и «обрабатывали заказ». Кроме того, силовики нашли оружие и документы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов лаборатории к кадровому составу так называемой «МГБ ДНР».

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 3 миллионов гривен.

Фото facebook.com/SecurSerUkraine/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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