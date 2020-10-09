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На поверхности Луны валяются кусочки Венеры

На поверхности Луны валяются кусочки Венеры

Согласно новому исследованию ученых Йельского университета, около 800 миллионов лет назад при ударах древних астероидов о поверхность Луны на нее было перенесено достаточно большое количество вещества с Венеры, чтобы это вещество можно было обнаружить. Исследование венерианских образцов с поверхности Луны и, в частности, их изотопный анализ позволят определить с высокой степенью достоверности, имелись ли на Венере жидкие океаны и когда ее атмосфера была не такой плотной, как сейчас.

«Астероиды и кометы, врезавшиеся в Венеру, могли оторвать от нее до 10 миллиардов камней и отправить их на орбиту, которая пересекалась с Землей и Луной», — говорят авторы работы Сэмюэл Кэбот (Samuel Cabot) и Грегори Лафлин (Gregory Laughlin). — Некоторые из этих камней в конечном итоге упали на Луну в виде венерианских метеоритов. Такие катастрофические воздействия, как эти, случаются только каждые сто миллионов лет или около того, а миллиарды лет назад происходили чаще. Луна дает надежную защиту этим древним камням. Все, что попало с Венеры на Землю, вероятно, похоронено очень глубоко из-за геологической активности. На Луне эти камни сохранились лучше».

Многие ученые считают, что еще 700 миллионов лет назад у Венеры могла быть атмосфера земного типа. Потом планета испытала безудержный парниковый эффект и ее климат изменился. Теперь ни один осколок от столкновения с астероидом или кометой с поверхности Венеры не сможет выбраться за пределы плотной атмосферы.

Авторы работы привели два фактора, подтверждающие их теорию. Во-первых, астероиды, сталкивающиеся с Венерой, обычно движутся быстрее, чем те, которые падают на Землю, поэтому они будут выбрасывать в космос больше материала. Во-вторых, значительная часть выброшенного вещества из-за особенностей орбит Венеры и Земли должна приблизиться к Земле, где ее может захватить тяготение Луны. Существует несколько стандартных химических анализов, которые могут точно определить происхождение лунных пород, включая те, что были получены с Венеры, по соотношению химических элементов и изотопов.

Исследование опубликовано в Planetary Science Journal.

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По материалам: polit.ru

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