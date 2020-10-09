На выборах в Думу ЕР будут "пробовать на зуб", считает Медведев

Влада Некрасова

"Единую Россию" будут "пробовать на зуб" в ходе грядущих выборов в Государственную Думу, поэтому партия должна быть безупречна и показать высокоэффективную работу, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"В будущей кампании в Госдуму, как это и было раньше, но сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России". И здесь даже нечего на это обижаться или негодовать. Это естественно. И если партия правящая и достаточно давно стоит у власти, все будут "пробовать ее на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней. Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу" , - сказал Медведев в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР "ПолитСтартап".