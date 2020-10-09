Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

Лидия Мартынова

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2020 году стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Райсс-Андерсен подчеркнула, что представление помощи в обеспечении продовольствием «помогает улучшить перспективы для стабильности и мира». Комитет решил присудить премию за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

«Перед лицом пандемии мировая продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия. … Миру грозит голод немыслимых масштабов, если мировая продовольственная программа и другие организации по оказанию продовольственной помощи не получат запрошенной финансовой поддержки», — указали в Нобелевском комитете.

Всего на премию мира претендовало 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляет 318. Размер денежной составляющей награды составит 10 млн крон (свыше € 900 тыс. по текущему курсу). Лауреаты премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.

Вручение премии состоится в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля. В этом году из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли из ратуши в университет.

Самое большое количество кандидатов на премию мира было в 2016 году, когда претендентов было 376.