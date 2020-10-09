Пассажиров хотят избавить от карантина при помощи электронных пропусков

Лидия Мартынова

Вместе с паспортом и визами путешественникам в будущем может понадобиться еще один документ. Это пропуск авиапассажира, позволяющий перемещаться по миру без 14-дневного карантина. Оформлять такие «антиковидные проездные» уже начали на рейсах из Великобритании.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, который указывает на отсутствие у владельца коронавируса и позволяет ему путешествовать без карантина в пункте назначения.

Оформить такое свидетельство могут пассажиры двух авиакомпаний - американской United Airlines на рейсе Лондон- Нью-Йорк и гонконгской Cathay Pacific, которая летает из Лондона в Гонконг и Сингапур.

CommonPass запускается некоммерческим фондом Commons Project и Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с представителями правительств 37 стран.

Организаторы проекта хотят создать общую глобальную структуру, позволяющую людям документировать свой отрицательный статус COVID-19 в электронном виде и представлять его при посадке в самолет или пересечении границы.

Схема CommonPass работает следующим образом. После прохождения теста на коронавирус в сертифицированной лаборатории его данные в случае отрицательного результата закачиваются в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники.

При этом система Common Pass позволяет странам внедрять свои собственные требования к въезду через границу и проверке состояния здоровья, включая необходимость проведения дополнительных лабораторных анализов и вакцинации.

Таким образом, при сканировании QR-кода при посадке на самолет или при пересечении границы система проверит соответствие данных путешественника эпидемиологическим требованиям страны-назначения.

СИСТЕМУ ГОТОВЫ ВНЕДРИТЬ 20 СТРАН

Пилотное развертывание инфраструктуры CommonPass начнется на рейсах между Лондоном и Нью-Йорком с расширением на маршруты по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии до конца текущего года.

Свое согласие опробовать экспериментальную схему дали правительства 20 стран. Каких именно – организаторы не сообщают. Полномасштабное внедрение глобальной сети запланировано на начало 2021 года.

ПРОПУСК ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ

По данным Commons Project, система была протестирована на границах Кении в начале этого года. Первыми ее опробовали водители грузовиков, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение на въезд.

По сообщению организаторов проекта, они провели переговоры с властями Саудовской Аравии, чтобы использовать CommonPass для проверки паломников, отправляющихся в хадж.

Также были предварительные дискуссии с Олимпийским комитетом Японии о возможности применения системы для проверки туристов и болельщиков, которые приедут на летние Олимпийские игры в июле 2021 года.