Первая волна COVID-19 в Украине завершится весной 2021 года, — прогноз иммунолога

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где количество инфицированных COVID-19 приближается к 245 тысячам человек, сценарий развития инфекции более мягкий, чем был весной в Италии и Испании. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

По его мнению, сейчас в нашей стране наблюдается активное начало первой волны COVID-19, которая может завершится весной следующего года — в апреле- мае.

Волянский отметил, что мягкое течение эпидемии коронавируса в Украине связано с соблюдением мер профилактики, введенных еще весной этого года, а также наличия переболевших людей, которые играют роль иммунной прослойки в обществе.

На взгляд эксперта, на такой уровень заболевших и летальных случаев, как в Европе, Украина не выйдет.

Волянский также уточнил, для минимизации потерь властям надо адаптировать карантин в сторону защиты групп риска. Нужны более серьезные точечные меры для защиты таких людей. Тогда течение первой волны и далее будет более мягким.

При этом он подчеркнул, что людям нужно и дальше придерживаться рекомендованных мер профилактики заражения — соблюдать дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.

Напомним, 8 октября количество новых случаев COVID-19 впервые с начала эпидемии превысило 5 тысяч. За прошедшие сутки подтверждено 5397 случаев заражения, умерли 93 пациента.

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