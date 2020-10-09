Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября

Вадим Карасев

Ruposters подготовил подборку публикаций популярных телеграм-каналов о событиях 9 октября.

Обострение ситуации с коронавирусом вынуждает больницы активнее закупать противовирусные препараты, причем даже те, эффективность которых не доказана, например дженерики фавипиравира. Так, в частности, поступила петербургская городская клиника №20, пишет канал "Без рецепта". При этом высокая стоимость лекарства (40 тысяч рублей за курс) заставила учреждение сократить уборщиц и сантехников. В итоге 20,8 тысяч таблеток на лечение около 200 пациентов обошлись больнице в 6,4 млн рублей.

Нью-Йорк переживает самый тяжелый период за последние 50 лет, пишет американист Малек Дудаков. Отток населения из-за взлета преступности и карантинных мер привел к тому, что в бюджете города образовалась дыра в $8-16 млрд, мегаполис находится на грани дефолта. 200 тысяч горожан подписали петицию за отставку мэра Билла ди Блазио. Власти города собираются резко сокращать расходы. Переизбраться ди Блазио даже не рассчитывает.

Депутат Заксобрания Ростовской области Игорь Кундрат задержан по подозрению в хищении газа, сообщает канал "Номенклатура". Совместная проверка газовиков и правоохранительных органов выявила, что он установил на своем предприятии 30 приборов, с помощью которых украл газа на сумму более 20 млн рублей.

Власти США обвинили Россию, Китай и Иран в том, что они мешают Штатам создать собственную вакцину от коронавируса. Как сообщает канал "Железный занавес", такое заявление сделал директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина. По его мнению, это единственная причина, по которой США еще не зарегистрировали вакцину. Также он утверждает, что Россия после "вмешательства" 2016 года поменяла тактику и вместо фабрики троллей использует некую "информацию от граждан США".

Канал HUE приводит подробности о женщине из Карпинска, которая полгода продержала новорожденную дочь в шкафу. Знакомые и родственники не знали про ребенка и подозревают, что из-за проблем с бывшим мужем у женщины "поехала крыша". Выжить девочке помог 13-летний брат, который ее незаметно от матери подкармливал, а достоянием общественности история стала после того, как плач ребенка услышала собутыльницами матери. Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет.

Канал "Sputnik Кыргызстан — все новости" выложил видео из Бишкека, где было совершено покушение на бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Это произошло, когда он на бронированном "Мерседесе" покидал площадь Ала-Тоо, на которой собрались его сторонники. Позже сам Атамбаев подтвердил, что в него стреляли боевыми патронами.

Александр Лукашенко рассказал, как спас от смерти Светлану Тихановскую. По словам белорусского президента, оппозиционный политик должна была стать сакральной жертвой, и белорусские правоохранительные органы этого не допустили, обеспечив ей охрану, а затем и выезд в Литву. Причем Лукашенко даже распорядился ей выделить $15 тыс. на обустройство в прибалтийской стране. Выступление Лукашенко опубликовал канал "Пул первого".