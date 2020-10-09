Пострадавшие при взрывах под Рязанью получат выплаты на неотложные нужды

Анастасия Иванова

Пострадавшие от взрывов боеприпасов на складах в Рязанской области получили выплаты общей суммой 1,87 миллиона рублей на неотложные нужды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На сегодняшний день по 10 тысяч рублей получили 187 семей. В понедельник деньги будут направлены через кредитные организации еще по 141 заявлению. Таким образом, социальной поддержкой охвачены 328 пострадавших семей.

Согласно распоряжению губернатора региона Николая Любимова, пострадавшим от ЧП также положены выплаты за частичную утрату имущества — 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества — 100 тысяч рублей, а тем, кому нанесен вред здоровью, — от 20 тысяч до 400 тысяч в зависимости от тяжести полученного вреда.

Днем 7 октября на территории склада ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. По последним данным, из-за ЧП пострадали более 20 человек, погибших нет. Режим чрезвычайной ситуации введён в 15 населённых пунктах.