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Путин впервые высказался по карабахскому конфликту

Путин впервые высказался по карабахскому конфликту

Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент указал на необходимость остановить бои в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.

«Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — заявили в Кремле.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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