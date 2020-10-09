Путин впервые высказался по Карабаху: события ночи 9 октября

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений. Российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он указал на необходимость остановить бои в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших. «Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — заявили в Кремле.

Азербайджан не станет наносить удары по территории Армении, так как не имеет к ней территориальных претензий и не посягает на ее целостность, сказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась журналистам. Он считает, что у азербайджанской стороны достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом, чтобы не принимать таких решений, понимая, что это сразу же поменяет ситуацию. «Здравомыслие азербайджанских и армянских политиков и военных не позволит допустить разрастание конфликта на новый уровень», — заявил Зась.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации в Карабахе. «Мы находимся в постоянном контакте с президентом России, и Россия играет здесь несколько ролей. Во-первых, Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Во-вторых, Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности. В этом плане Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности перед Арменией, и вчера президент России заявил, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией», — отметил Пашинян.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы страны сохранить мир и не вносить раскол в обществе. Заявление президента опубликовано на сайте главы государства. «Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам», — говорится в заявлении. Глава государства также заявил, что «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента». По его словам, «политическая ситуация в стране достигла критической точки» и для урегулирования сложившейся ситуации «должны быть назначены новые парламентские выборы».

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки помешать США получить вакцину от коронавируса. С таким утверждением директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил в четверг. «Как только мы получим вакцину, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение», — заявил Эванина.

За сутки 8 октября коронавирусом заразились 338 779 жителей планеты, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Это рекордный показатель, зафиксированный ВОЗ. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику по COVID-19, сообщил о 349 254 новых случаях заражения. Всего в мире коронавирусом заразились более 36 млн человек, умерли более 1 млн заразившихся.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин готовят законопроект о формировании комиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья президента Дональда Трампа. На основании выводов комиссии Конгресс должен сделать вывод о том, может ли президент Соединенных Штатов быть отстранен от должности.