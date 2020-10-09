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Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Режим ЧП в Бишкеке начнет действовать не сегодня, как анонсировалось, а завтра, 10 октября. Об этом сообщило МВД Киргизии.

«Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вводится на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как сообщало ИА Newstes , указ о режиме ЧП в Бишкеке подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Он приказал ввести в город войска и организовать блок-посты.

Киргизия с 5 октября находится в глубоком политическом кризисе. Оппозиционные силы попытались осуществить государственный переворот, добились аннулирования итогов парламентских выборов и отставки правительства. Все шло к тому, что президенту объявят импичмент, и у руля страны встанут новые люди. Но не случилось: кандидаты в премьер-министры и их сторонники переключились на борьбу друг с другом. Сегодня, 9 октября, они устроили масштабную потасовку в центре Бишкека, в ход пошли бутылки, камни, раздавались выстрелы, несколько человек ранены.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, поддерживающий кандидата в премьер-министры Омурбека Бабанова, заявил, что на него совершено покушение. Позднее сторонники Бабанова уточнили: покушались не только на Атамбаева, но и на его товарищей Омурбека Бабанова и Сапара Исакова.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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