Россия и Монголия продолжают развивать сотрудничество в сфере образования

Лидия Мартынова

7 октября в формате видео-конференц-связи состоялось 14-е заседание Российско-Монгольской Подкомиссии по образовательному, научному и техническому сотрудничеству, в котором приняли участие представители Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью и Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны отметили успешный запуск гуманитарного проекта по обеспечению работы российских педагогических работников в общеобразовательных организациях Монголии: шесть российских педагогов начали работу в школах Монголии в дистанционном формате с сентября этого учебного года. Директор Департамента международных отношений и сотрудничества Министерства образования и науки Монголии Дэлгэр Гарди сообщил, что проект уже даёт хорошие результаты.

Российская сторона информировала о готовности продолжить развивать сотрудничество по вопросам общего образования, изучения языков на взаимной основе, а также оказания содействия в подготовке монгольских специалистов дефектологического профиля.

Стороны также отметили важность совершенствования нормативной правовой базы в области образования и подтвердили готовность к подписанию в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере общего образования между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки Монголии.

Стороны договорились провести очередное заседание Российско-Монгольской Подкомиссии по образовательному, научному и техническому сотрудничеству в 2021 году в Улан-Баторе (Монголия).

