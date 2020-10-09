Россия осваивает новую технологию строительства атомных подлодок

Вадим Карасев

Атомные подводные лодки в России начнут строить по инновационной в этой сфере блочно-модульной технологии. Пионером в этом направлении станет Севмаш, пишет Telegram-канал "Оборонка".

В пресс-службе предприятия пояснили, что речь идет о сборке кораблей из блоков, в которых уже будет установлено все необходимое оборудование. Таким образом, работу удастся равномернее распределить по цехам (сейчас основной ее объем ведется на стапелях).

Модульный метод уже попробовали внедрить при строительстве атомоходов третьего поколения. Секции передают на стапель, где из них создают блок для гидравлических испытаний. Все это замедляет сроки строительства.

Как сообщал Ruposters, ранее американские военные потратили несколько дней на поиск российской подводной лодки, затерявшейся неподалеку от берегов Кипра.