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Россия стала ещё ближе к отмене роуминга с Белоруссией

Россия стала ещё ближе к отмене роуминга с Белоруссией

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство РФ приняло меры для исключения подмены трафика во время международных звонков — одной из основных проблем предстоящего внедрения комфортных абонентских тарифов и последующей отмены платы за роуминг на пространстве Союзного государства. Необходимые изменения внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 1559, вступающим в силу 9 октября.

Документ, подготовленный Минцифры, вносит изменения в Правила присоединений сетей электросвязи. Действующее законодательство дополняется определением услуги завершения международного вызова на сеть российского оператора — входящего международного трафика.

Сейчас российские операторы связи при пропуске международного трафика сталкиваются с проблемой подмены номера вызывающего абонента. Это может происходить как на территории иностранного государства, так и на территории РФ.

В результате международный вызов «маскируется» под междугородний или местный, а абонентский номер вызывающего абонента не идентифицируется как номер сети связи иностранного государства. Это способствует распространению мошенничества на сетях связи при пропуске международного трафика, нарушению интересов операторов связи и абонентов.

Взаимное существенное снижение российскими и белорусскими сотовыми компаниями ставок международного интерконнекта — суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора вне своей сети — в ходе подготовки к отмене платы за роуминг может создать дополнительные предпосылки для мошенничества на сетях электросвязи.

Пропустить по льготным роуминговым каналам на пространстве Союзного государства иной международный трафик будет дешевле, чем по стандартным каналам. Для этого достаточно «замаскировать» международный трафик под местный — российский или белорусский. Тогда при минимуме затрат мошенники получат максимум выгоды.

Постановление кабмина, устраняющее пробелы в действующем законодательстве о связи, призвано обеспечить полную идентификацию международного вызова, инициированного с территории иностранного государства и завершаемого на территории России в сетях российских операторов связи, и в итоге снизить риски подмены трафика.

Идея об отмене роуминга между Россией и Белоруссией впервые была высказана в 2017 году на форуме регионов двух стран председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Только к декабрю 2019 года профильные ведомства представили «дорожную карту», а накануне открытия VII форума регионов 28 сентября 2020 года спикер Совфеда сообщила, что вопрос, скорее всего, будет решён до конца этого года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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