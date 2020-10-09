Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах средства от COVID-19

Анастасия Иванова

Росздравнадзор прокомментировал информацию о том, что у лекарства от COVID-19 "Фавипиравир" найдены побочные эффекты, сообщение ведомства приводит РБК.

Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".