Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Секвенированы Y-хромосомы бонобо и орангутанов

Секвенированы Y-хромосомы бонобо и орангутанов

Группа ученых из Университета штата Пенсильвания секвенировала Y-хромосомы бонобо (Pan paniscus) и суматранского орангутана (Pongo abelii). Ученые также реконструировали предковую Y-хромосому человекообразных обезьян, сопоставив полученные результаты с Y-хромосомами гориллы, человека и шимпанзе. Исследователи обнаружили, что многие из их повторяющихся последовательностей нуклеотидов и существующих в нескольких копиях генов, вероятно, уже имелись на Y-хромосоме общего предка человекообразных обезьян.

Y-хромосома содержит относительно немного генов, многие из которых участвуют в определении мужского пола, также на ней имеются многочисленные повторяющиеся последовательности ДНК и палиндромные участки размером в тысячи нуклеотидов. Предыдущий анализ Y-хромосом человека, шимпанзе и гориллы выявил некоторые неожиданные вещи: люди генетически теснее связаны с шимпанзе, но по некоторым характеристикам Y-хромосома человека больше похожа на Y-хромосому гориллы. «Если вы просто сравните нуклеотидные последовательности, то люди больше похожи на шимпанзе, как и следовало ожидать, — говорит старший автор исследований, профессор Катерина Макова (Kateryna Makova). — Но если вы посмотрите, какие гены присутствуют, какие есть типы повторяющихся последовательностей и общие палиндромы, люди будут больше похожи на горилл. Нам нужна была Y-хромосома других человекообразных обезьян, чтобы выяснить подробности того, что происходит».

В результате Катерина Макова и ее коллеги обнаружили, что бонобо и шимпанзе разделяют необычный паттерн ускоренного изменения последовательности ДНК и потери генов, а значит, он возник еще до разделения этих видов. «Наша гипотеза заключается в том, что ускоренные изменения, которые мы наблюдаем у шимпанзе и бонобо, могут быть связаны с их брачными привычками, — говорит Рахулсимхам Вегесна (Rahulsimham Vegesna), один из авторов работы. — У шимпанзе и бонобо одна самка спаривается с несколькими самцами в течение одного цикла. Это приводит к тому, что мы называем "конкуренцией сперматозоидов", когда сперма нескольких самцов пытается оплодотворить одну яйцеклетку. Мы думаем, что такая ситуация может оказать эволюционное давление и ускорить изменения в Y-хромосоме шимпанзе и бонобо по сравнению с другими обезьянами, для которых характерны другие модели спаривания, но эта гипотеза, хотя и согласуется с нашими выводами, требует оценки в последующих исследованиях».

Результаты работы были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
На поверхности Луны валяются кусочки Венеры
На поверхности Луны валяются кусочки Венеры
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам
В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее»
В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в
Минпросвещения России подвело итоги акции «Перемена с книгой»
Минпросвещения России подвело итоги акции «Перемена с книгой»
В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против России
В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против
Россия осваивает новую технологию строительства атомных подлодок
Россия осваивает новую технологию строительства атомных подлодок
Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку
Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная
Европе обойдется дороже. Инсайдеры опубликовали цены на новые iPhone 12
Европе обойдется дороже. Инсайдеры опубликовали цены на новые iPhone
Секвенированы Y-хромосомы бонобо и орангутанов
Секвенированы Y-хромосомы бонобо и орангутанов

Топ на сегодня

«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж из Еревана
«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж
В высокогорном дагестанском селе выясняют, откуда к ним прилетел снаряд
В высокогорном дагестанском селе выясняют, откуда к ним прилетел
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту

Еще по теме

Генетики уличили шимпанзе и бонобо в межвидовом спаривании
Карликовым шимпанзе к старости тоже нужны очки
Ученые рассказали, как эволюционировал мозг человека
На Земле останутся только женщины, — генетики