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Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях

Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях
. Сводная сестра (по матери) Джона Леннона — Джулия Байард — рассказала по случаю 80-летия со дня рождения брата о том, как проходило их детство.

В программе This Morning она поделилась, что их мать (тоже Джулия) всегда поощряла мечты Джона, тогда как родители ровесников обычно отговаривали своих детей от музыкальной карьеры.


Она также вспомнила, что мать сама подыгрывала на банджо и на стиральной доске во время репетиций и разрешала Полу и Джону занимать кухню.


"В отличие от других ребят, которые в 15 лет бросали музыку сами или их отговаривали родители <...> у Джона и Пола был более решительный настрой", — рассказала она.

Джулия добавила, что брат был старше ее на шесть с половиной лет, и любил покомандовать, но при этом помогал с домашней работой и водил в кино.

"Он играл с нами, рисовал, помогал делать домашнюю работу, водил нас в кино на Элвиса", — добавила Джулия.

После смерти брата она не могла слушать его песни, но постепенно научилась находить утешение в своих воспоминаниях о Джоне.


Мать Джона развелась с его отцом, когда мальчику было четыре года, и его взяла на воспитание тетя Мими. Она оказалась строгой воспитательницей, но Джон нашел общий язык с ее мужем. После его смерти он снова сблизился с матерью, которая жила со вторым мужем и их двумя общими детьми.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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