Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

“Sestra” от Веры Брежневой избавит тебя от хандры

“Sestra” от Веры Брежневой избавит тебя от хандры

Этой осенью не будет повода для рефлексии: рецепт избавления от разочарований и грусти таится в новой песне Веры Брежневой “Sestra”. 8-го октября певица представила свой главный хит этого сезона и порадовала поклонников сразу в тройном объеме: впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров. Автором музыки стал Константин Меладзе. 


Вера продолжает музыкальные эксперименты, начатые с выходом альбома “V.”, одна из песен которого “ВЕЧЕРиНОЧКА” (в дуэте с MONATIK’ом) летом взорвала хит-парады и до сих пор находится на топовых позициях чартов.


Исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов: 

«Во время перерыва «осел песок», проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве. Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике»,

—заявила певица.

Песня “Sestra” — мини-рассказ о сложной жизненной ситцации. Однако вместо слез и раскаяния певица предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании, soul sister, которая все поймет без лишних слов. Отметим, что у Брежневой три родных сестры, и она, как никто другой знает, как важно иметь родственную душу, с которой можно разделить печаль и радость.  

“Sestra” — эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели: каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней хандры. А что выберешь ты?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Новый день – новое дело: США взяли Порошенко за офшоры
Новый день – новое дело: США взяли Порошенко за офшоры
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»
Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без
Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях
Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях
Почему Шуга решил уйти из BTS?
Почему Шуга решил уйти из BTS?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Россия и Монголия продолжают развивать сотрудничество в сфере образования
Россия и Монголия продолжают развивать сотрудничество в сфере
В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»
В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены

Еще по теме

У Веры Брежневой появилась сестра-близнец
Вера Брежнева и Monatik представили клип на песню "Вечериночка"
Вера Брежнева стала брюнеткой: неожиданное фото в Инстаграм
15-летняя дочь Веры Брежневой поразила поклонников откровенными снимками