“Sestra” от Веры Брежневой избавит тебя от хандры

Влада Некрасова

Этой осенью не будет повода для рефлексии: рецепт избавления от разочарований и грусти таится в новой песне Веры Брежневой “Sestra”. 8-го октября певица представила свой главный хит этого сезона и порадовала поклонников сразу в тройном объеме: впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров. Автором музыки стал Константин Меладзе.

Вера продолжает музыкальные эксперименты, начатые с выходом альбома “V.”, одна из песен которого “ВЕЧЕРиНОЧКА” (в дуэте с MONATIK’ом) летом взорвала хит-парады и до сих пор находится на топовых позициях чартов.

Исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов:

«Во время перерыва «осел песок», проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве. Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике»,

—заявила певица.

Песня “Sestra” — мини-рассказ о сложной жизненной ситцации. Однако вместо слез и раскаяния певица предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании, soul sister, которая все поймет без лишних слов. Отметим, что у Брежневой три родных сестры, и она, как никто другой знает, как важно иметь родственную душу, с которой можно разделить печаль и радость.

“Sestra” — эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели: каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней хандры. А что выберешь ты?

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