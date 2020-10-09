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Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку

Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку
Заявление президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом, заявил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

Ранее Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

# В мире
По материалам: ria.ru

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