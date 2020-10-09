Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку

Влада Некрасова

Заявление президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом, заявил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

Ранее Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.