Стартовала регистрация на Всероссийскую олимпиаду "Я – профессионал"

Вадим Карасев

В Москве организаторы студенческой олимпиады "Я – профессионал" дали старт регистрации на четвертый сезон проекта. В ходе мероприятия студентам будут представлены 72 соревновательных направления самых разных видов.

На пресс-конференции, состоявшейся 8 октября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам мероприятия и зрителям.

Так же, как студенты могут пройти конкурсный отбор и победить, вузы могут подать заявку, пройти соответствующие процедуры и стать партнером олимпиады у себя в регионе. Хочу сказать и работодателям: да, сегодня есть сложности для бизнеса. Но ничего важнее, чем квалифицированные кадры, для повышения конкурентоспособности нет и не будет.

По словам главы олимпиады Валерии Касамары, проект адаптируется под онлайн-реалии. В новом сезона число олимпиадных направлений выросло на 4 единицы, число вузов-организаторов – на 2 единицы. Учитываются как запросы рынка труда, так и отзывы от участников предыдущих сезонов.

Проект изначально был готов к онлайн-форматам. И в этом сезоне мы очень быстро адаптируемся под реалии эпидемиологической обстановки в стране. Значительная доля взаимодействия с участниками будет происходить онлайн.

Конкурс "Я – профессионал" – один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей". В роли технического партнера выступает компания "Яндекс", а поддержку организатором оказывают Сбербанк, ВТБ, Росатом, Газпромбанк и многие другие. Регистрация участников доступа на сайте проекта.

