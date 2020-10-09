Стартовала регистрация на Всероссийскую олимпиаду "Я – профессионал"
В Москве организаторы студенческой олимпиады "Я – профессионал" дали старт регистрации на четвертый сезон проекта. В ходе мероприятия студентам будут представлены 72 соревновательных направления самых разных видов.
На пресс-конференции, состоявшейся 8 октября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам мероприятия и зрителям.
По словам главы олимпиады Валерии Касамары, проект адаптируется под онлайн-реалии. В новом сезона число олимпиадных направлений выросло на 4 единицы, число вузов-организаторов – на 2 единицы. Учитываются как запросы рынка труда, так и отзывы от участников предыдущих сезонов.
Конкурс "Я – профессионал" – один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей". В роли технического партнера выступает компания "Яндекс", а поддержку организатором оказывают Сбербанк, ВТБ, Росатом, Газпромбанк и многие другие. Регистрация участников доступа на сайте проекта.