Три сильные мандалы успеха и везения

Вадим Карасев

Присутствие удачи в жизни обнадеживает и дает силы на новые успехи. Удача служит ключом к счастью и процветанию, и ее можно привлечь с помощью особого вида медитации — раскрашивания мандал.

Мандалы — сакральные рисунки, в которых сосредоточена небывалая сила. Она позволяет притягивать в жизнь нужные события и не оставаться без поддержки Вселенной. Тем, кто хочет достичь успеха и обрести везение, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют создать самостоятельно или по готовому шаблону три мандалы. Правильно созданные амулеты гармонизируют пространство, благоприятно влияют на жизненные обстоятельства и помогают сосредоточиться на самом главном: достижении успеха.

Как создать мандалы

Существует несколько правил, соблюдая которые, каждый сможет создать сильные амулеты для привлечения успеха и везения.

1. Создание мандалы требует тишины и комфорта, поэтому нужно выбирать время, когда вас никто не будет отвлекать. В процессе создания сильного амулета важен настрой, поэтому телевизор, компьютер и телефон стоит выключить.

2. Перед тем, как приступить к работе, практики рекомендуют помедитировать, чтобы очистить сознание от посторонних мыслей. Можно медитировать на пламя свечи, включить расслабляющую музыку и зажечь ароматические палочки или свечи.

3. Важно заранее подготовить все необходимое для создания мандалы: карандаши или краски, листы бумаги, трафареты. Выбор рисунка также важен. Если вам сложно придумать мандалу самостоятельно, можно использовать готовые шаблоны, подыскав узор, который находит отклик в душе.

4. Работать над мандалой начинают, когда сознание свободно от посторонних мыслей и человек сосредоточен на привлечении в свою жизнь удачи и процветания. Сила мысли поможет воплотить в реальность даже самые смелые идеи и создать действительно сильный талисман.

5. Мандалы должны быть гармоничными, без перекосов. Узоры для создания амулетов счастья и удачи рисуют преимущественно яркими красками, избегая темных тонов, которые могут спугнуть капризную Фортуну.

Как работать с готовыми мандалами

После того, как рисунки созданы, их нужно зарядить. Активировать каждый из символов не составит труда. На каждый из рисунков внимательно смотрят, про себя или вслух повторяя:

«Энергетикой успеха и везения мандалу заряжаю, неудач не знаю».

Мандалы будут работать на благо своего создателя, если продолжать работу с ними. В те моменты, когда удача и везение особенно нужны, над рисунком медитируют, представляя перед внутренним взором собственный успех.

Перед важным делом сосредотачиваются на том, чтобы достичь победы, привлечь удачу и без труда справиться со всем, что мешает движению вперед. Практики советуют представлять себе конечную цель так, словно она уже достигнута, и ни секунды не сомневаться в своих силах. Мысленная передача своего желания рисунку поможет в реальной жизни добиться всего, что нужно.

Три узора на привлечение успеха и везения

1. Этот узор поможет справиться с трудностями на жизненном пути и вернуть везение. Его раскрашивание усиливает энергетику и помогает создать обстоятельства, которые не дадут капризной Фортуне отвернуться в нужный момент.





2. Эта мандала представляет собой сакральный круг, в который вписано личное везение. Раскрашивать ее лучше всего яркими цветами победы: красным, золотым, оранжевым, ярко-синим.





3. Эта мандала настраивает на удачу и везение в деловой среде, помогает раскрывать потенциал и развиваться всесторонне, чтобы не упускать перспективных возможностей, дарованных судьбой.



