В Чувашии открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство»

Анастасия Иванова

В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство», сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В декабре прошлого года учебное заведение стало победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Средства гранта в сумме 28,9 миллиона рублей были направлены на обновление материально-технической базы техникума.

Новые мастерские позволят студентам специальностей и профессий строительного направления получить более высокий уровень профессиональной подготовки.

С помощью высокотехнологичного оборудования будущие специалисты могут освоить компетенции «Малярные и декоративные работы», «Производство мебели», «Столярное дело», «Геодезия», «Электромонтаж».