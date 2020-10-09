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В Чувашии открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство»

В Чувашии открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство»

В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство», сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В декабре прошлого года учебное заведение стало победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Средства гранта в сумме 28,9 миллиона рублей были направлены на обновление материально-технической базы техникума.

Новые мастерские позволят студентам специальностей и профессий строительного направления получить более высокий уровень профессиональной подготовки. 

С помощью высокотехнологичного оборудования будущие специалисты могут освоить компетенции «Малярные и декоративные работы», «Производство мебели», «Столярное дело», «Геодезия», «Электромонтаж».

# Общество
По материалам: edu.ru

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