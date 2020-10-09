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В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills

В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills

В Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Приморского края Наталью Бондаренко.

Мастерские по компетенциям WorldSkills в Приморье открывают в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

«Церемония приурочена к открытию мастерских… по следующим компетенциям WorldSkills: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Правоохранительная деятельность (полицейский)» и «Социальная работа», – сказала Бондаренко. 

По ее словам, оборудование для мастерских приобрели за счет федерального бюджета и софинансирования из регионального. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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