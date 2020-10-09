В Кремле не исключили принятия «дополнительных решений» из-за роста числа заражённых COVID-19

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не исключил принятия «дополнительных решений» из-за роста заболевших коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.

«Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать», — сказал Песков.

В Кремле считают вполне допустимыми определенные меры контроля на границах регионов, отметил он. «Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», — сказал Песков, подчеркнув, что речь не идет о перекрытии границ регионов. «Как не было, так и нет таких мер, конечно», — сказал представитель Кремля.

В России зафиксирован новый пик заболеваемости коронавирусом — за сутки в стране зарегистрировано 12 126 заразившихся. Это наибольшее значение за все время пандемии. Предыдущий пик был отмечен 11 мая — тогда было выявлено 11 656 новых случаев. Наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Москве: за сутки в столице зафиксировали 3 701 случаев.