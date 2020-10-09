В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против России

Влада Некрасова

Публикации во французской газете Le Monde по поводу возможности санкций из-за проб Алексея Навального не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикации издания, которое сообщило о готовящихся санкциях, в том числе против сотрудников администрации президента.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, утверждает газета.

Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.