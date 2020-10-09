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В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

В Новосибирске, на базе Новосибирской классической гимназии № 17, начал работать центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Новосибирской области.  

Он создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В течение года в «IT-куб» планируется обучение не менее 400 детей по шести направлениям: «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «VR/AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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