Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов – Анзор Музаев

В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов – Анзор Музаев

В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов – Анзор Музаев

В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. 

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы – 2020».

Глава Рособрнадзора уточнил, что все региональные центры обработки информации, Федеральный центр тестирования, Федеральный институт педагогических измерений участвовали в этом проекте.

«Технология, которую мы применяли на акции, аналогична проведению ЕГЭ. Варианты, которые мы предложили участникам диктанта, были распределены на часовые зоны. Меры информационной безопасности, чтобы не было утечек и возможности скачать из интернета, тоже проводились по аналогии с мерами безопасности на ЕГЭ. Мы мониторили ситуацию, смотрели, как идет процесс, чтобы не было никаких утечек. Вся система устойчиво отработала, все наши коллеги, которые участвуют в организации процесса, справились на отлично», – сказал Анзор Музаев. 

Он выразил надежду, что в следующем году Рособрнадзор, Федеральный центр тестирования, ФИПИ тоже будут привлечены к этой работе.

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. В этом году она пройдет во второй раз.

Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.

В Год памяти и славы акция прошла в 79 странах мира 3 сентября. Центральной площадкой выступил Музей Победы на Поклонной горе. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки
В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки
Директор банка «Траст» задержан по подозрению в мошенничестве
Директор банка «Траст» задержан по подозрению в мошенничестве
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Демпартия США намерена проверить психическое здоровье Трампа
Демпартия США намерена проверить психическое здоровье Трампа
Три сильные мандалы успеха и везения
Три сильные мандалы успеха и везения
Женщина в красном: королева Испании Летиция в ярком образе посетила Мадрид
Женщина в красном: королева Испании Летиция в ярком образе посетила
Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах средства от COVID-19
Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах средства от
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов – Анзор Музаев
В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч
Для подготовки к «Диктанту Победы» будет запущен цикл просветительских проектов – Ольга Амельченкова
Для подготовки к «Диктанту Победы» будет запущен цикл
В Чувашии открылись специализированные мастерские по направлению «Строительство»
В Чувашии открылись специализированные мастерские по направлению
Стартовала регистрация на Всероссийскую олимпиаду "Я – профессионал"
Стартовала регистрация на Всероссийскую олимпиаду "Я – профессионал"

Топ на сегодня

Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о первых свиданиях с женщинами
Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о первых свиданиях с
Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом
Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом
В сети разрастаются слухи о романе Чонгука и Лисы
В сети разрастаются слухи о романе Чонгука и Лисы
Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех
Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех
400 школьников зачислено в пермский центр цифрового образования детей «IT-куб»
400 школьников зачислено в пермский центр цифрового образования детей

Еще по теме

Для подготовки к «Диктанту Победы» будет запущен цикл просветительских проектов – Ольга Амельченкова
Врио руководителя Рособрнадзора назвал количество выпускников в аудиториях на ЕГЭ
Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора
В 9-м классе совершенствуются экзаменационные модели по большинству предметов – Музаев