В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов – Анзор Музаев

Анастасия Иванова

В организации акции «Диктант Победы» участвовало свыше 10 тысяч педагогов, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы – 2020».

Глава Рособрнадзора уточнил, что все региональные центры обработки информации, Федеральный центр тестирования, Федеральный институт педагогических измерений участвовали в этом проекте.

«Технология, которую мы применяли на акции, аналогична проведению ЕГЭ. Варианты, которые мы предложили участникам диктанта, были распределены на часовые зоны. Меры информационной безопасности, чтобы не было утечек и возможности скачать из интернета, тоже проводились по аналогии с мерами безопасности на ЕГЭ. Мы мониторили ситуацию, смотрели, как идет процесс, чтобы не было никаких утечек. Вся система устойчиво отработала, все наши коллеги, которые участвуют в организации процесса, справились на отлично», – сказал Анзор Музаев.

Он выразил надежду, что в следующем году Рособрнадзор, Федеральный центр тестирования, ФИПИ тоже будут привлечены к этой работе.

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. В этом году она пройдет во второй раз.

Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.

В Год памяти и славы акция прошла в 79 странах мира 3 сентября. Центральной площадкой выступил Музей Победы на Поклонной горе.