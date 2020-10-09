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В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки

В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки
. В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно составляет более двух тысяч лет, сообщает Le Figaro.

На них изображены антилопы и загадочные силуэты, что подтверждает гипотезу о том, что люди (охотники-собиратели) жили здесь в пещерах в глубокой древности.

Команда археологов несколько месяцев исследовала эту местность, в которой оказалось около сорока пещер. Рисунки удалось найти только в одной.


"Я закричала, когда мы увидели картины", — поделилась археолог Каннига Премджай.

Их изучение сопровождалось сложностями из-за плохого освещения и темного цвета стен.


"Для сохранения и защиты найденных изображений нужно найти деньги, но их консервация вряд ли окупится, если принять во внимание труднодоступность для туристов", — уверена археолог.

Джунгли Таиланда известны большим количеством неисследованных мест.

"Мы не знаем, на что еще здесь наткнемся", — рассказала специалист.

Обнаруженные в национальном парке рисунки — не самые древние в Таиланде. Так, на севере страны ранее была найдена наскальная живопись, возраст которой предположительно составляет от 5 до 11 тысяч лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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