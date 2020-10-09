В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее»

Алексей Вольцев

В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Под руководством опытных наставников ребята знакомятся с различными профессиями, на деле пробуют свои силы в разных сферах профессиональной деятельности по 89 компетенциям. Это и администрирование отеля, и хлебопечение, и кровельные работы по металлу, и геодезия», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, мероприятия проводятся как в очном формате, так и онлайн. Участие в них бесплатное для детей и родителей.

«Мероприятия проходят очень увлекательно и интересно. Всего в рамках проекта школьники могут посетить четыре практических мероприятия начинающего и продвинутого уровней и получить представление о шести профессиях. Такой опыт поможет ребятам определиться с будущей специальностью», – добавила Каклюгина.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».