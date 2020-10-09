Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»

В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»

В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»

В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. 

На сегодняшний день в Приморье работают два «Кванториума». Первый из них – стационарный, располагающийся во Владивостоке на базе городского Дворца детского творчества, включает семь лабораторий. Второй «Кванториум» – мобильный, он ведет деятельность на постоянной основе в десяти муниципалитетах: Спасске-Дальнем, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске, Кавалеровском, Пожарском, Хасанском районах, а также Лазовском, Тернейском округах.

«Работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», одна из ключевых задач которого заключается в предоставлении детям возможностей для получения дополнительного образования», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Новый день – новое дело: США взяли Порошенко за офшоры
Новый день – новое дело: США взяли Порошенко за офшоры
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»
Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без
Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях
Сестра Джона Леннона рассказала, как их мать участвовала в репетициях
Почему Шуга решил уйти из BTS?
Почему Шуга решил уйти из BTS?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Россия и Монголия продолжают развивать сотрудничество в сфере образования
Россия и Монголия продолжают развивать сотрудничество в сфере
В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»
В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
На Christie’s продан скелет тираннозавра за рекордные $31,8 миллиона
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Путин впервые высказался по карабахскому конфликту
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены

Еще по теме

В Красноярском крае открылся первый мобильный «Кванториум»
В Ставрополье 1300 школьников посетили занятия первого мобильного «Кванториума»
Более 900 школьников Тверской области посетили выездные мастер-классы «Кванториума»
Мобильный технопарк «Кванториум» начнет работу в Ставропольском крае осенью 2020 года