В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Приморском крае с начала года более 6500 ребят посетили детские технопарки «Кванториум», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

На сегодняшний день в Приморье работают два «Кванториума». Первый из них – стационарный, располагающийся во Владивостоке на базе городского Дворца детского творчества, включает семь лабораторий. Второй «Кванториум» – мобильный, он ведет деятельность на постоянной основе в десяти муниципалитетах: Спасске-Дальнем, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске, Кавалеровском, Пожарском, Хасанском районах, а также Лазовском, Тернейском округах.

«Работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», одна из ключевых задач которого заключается в предоставлении детям возможностей для получения дополнительного образования», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.