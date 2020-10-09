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Врачи спасают 4-летнюю девочку, которую мать избила до потери сознания

Врачи спасают 4-летнюю девочку, которую мать избила до потери сознания

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Хмельницкой области до полусмерти избили четырехлетнюю девочку. Как сообщает полиция области, главная подозреваемая — мать ребенка. 34-летняя женщина задержана, а девочка уже третий день лежит без сознания в реанимации областной больницы. Врачи пытаются вернуть малышку к жизни.

Госпитализировали ребенка вечером 7 октября. Девочка жила в селе Хмельницкой области вместе с матерью и сестрой. Дети ранее были изъяты из семьи и переданы в семейный детский дом, но мать вернула родительские права и забрала дочерей к себе.

Женщина после приезда в дом полиции пыталась оправдаться, что тяжелые травмы ребенок получил во время эпилептического припадка. Медэксперты, в свою очередь, были категоричны: девочку умышленно избили. Матери грозит новая судимость. Ранее женщину привлекали к ответственности за имущественные преступления, а теперь готовятся судить за умышленные тяжкие телесные повреждения.

Напомним, случай необъяснимой жестокости матери по отношению к ребенку выявили на днях и в России. Жительница Свердловской области держала дочь в шкафу и пыталась заморить ее голодом. Ребенка изъяли из семьи.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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