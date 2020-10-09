Выращивание черники на приусадебном участке

Лидия Мартынова

К концу весны кустики черники зацветают очаровательным белым цветом. Летом на кустах появляются черные ягоды, а уже осенью листья растения приобретают яркий оранжевый цвет. Это растение и декоративно, и очень полезно.

Выращивание черники

Растение очень неприхотливо, если создать для него более-менее подходящие условия.

Черника любит солнце, но и перенесет полутень. Желательно, чтобы на участке был плодородный грунт. Кусты высаживают на расстоянии около полутора метров. В июле-сентябре появляется урожай ягод.

Оптимальное время для посадки культуры весна. Выбранный участок перекапывают, и одновременно заделывают органику. Почва должна быть дренирована, так как черника не переносит застоя влаги.

У этой культуры мало вредителей, и при правильном выращивании она редко болеет.

Осенью чернику обязательно обрезают. Обрезку проводят после снятия урожая. Необходимо срезать все омертвелые побеги и поврежденные, обрезать все слабые веточки до здоровой почки.





Первый год после посадки желательно оборвать все цветки, чтобы кусты лучше развились.

На второй год жизни обрезают четверть главных ветвей до пенька. Так стимулируют рост молодых побегов. Также во время обрезки следует срезать все ветви, растущие горизонтально или переплетающиеся.

В середине лета можно начинать снимать ягоды по мере их созревания. Когда ягодки станут черными и мягковатыми, их обрывают вручную. В зависимости от сорта черники урожай можно снимать до середины осени. Поэтому, если хочется продлить период плодоношения, нужно посадить несколько различных сортов.

Хранят ягоды на нижней полке в холодильнике, в овощном отсеке до двух недель. Черника хорошо хранится в замороженном виде, ее можно консервировать и готовить из нее варенье.

Популярные сорта

Один из самых распространенных сортов на наших участках Блукроп. Кусты достигают метра в высоту и диаметра 70 см. Этот сорт можно выращивать в контейнере. Достаточно трех кустов Блукроп, и урожай черники будет обеспечен.

Также хорошо растет в контейнере сорта Саншайн Синий. Кусты достигают 90 см, очень обильно плодоносят. Ягоды отменных вкусовых качеств.

Компактные кусты высотой до 60 см образуется сорт Топ Хэт. Тоже можно выращивать в контейнере. Ягоды дает мелкие, но отличные на вкус.