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Зачем Легкоступова перед смертью отказалась от квартиры?

Зачем Легкоступова перед смертью отказалась от квартиры?

14 августа погибла исполнительница Валентина Легкоступова. По словам Юрия Фирсова, жена поскользнулась в ванной и ударилась головой, однако к врачам решила не обращаться. После этого Валентина все-таки попала в больницу, где ей сделали операцию по удалению гематомы головного мозга. Правда, спасти Легкоступову так и не получилось. Сейчас следствие продолжат проверку по делу исполнительницы.


На днях адвокат Сергей Жорин сообщил об еще одной интересной детали: в доме Валентины нашли расписку об отчуждении квартиры, подписанную ее рукой. Пока никто не знает, кому предназначалась недвижимость.


 «Анетта была в шоке, она видела этот рукописный текст, но сфотографировать расписку не было возможности, потому что она приобщена к материалам дела»,

— рассказал адвокат.

Помимо этого, правоохранительные органы обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки.

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови»,

— сказал юрист.

Убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов, который уехал в Турцию.

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По материалам: popcake.tv

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