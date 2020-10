Журналисты составили список лучших видеоигр поколения

Анастасия Иванова

Игровые журналисты просто обожают составлять разнообразные списки лучших игр месяца, года, десятилетия, поколения или целого столетия. Как правило, критерии отбора и обоснованность выбора мест остаются понятными только для них самих. Однако свежий топ от издания Game Informer по-настоящему удивляет: дело в том, что с ним трудно не согласиться.Журналист Джо Джуба вывел несколько различных категорий, по пять наиболее значимых тайтлов в каждой. Так, в топе нашлось место и высокобюджетным боевикам, и скромным, но интересным инди-играм. Никто не ушёл обиженным.Высший эшелонThe Last of Us Part II (PS4)The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, Xbox One, Switch, PC)Red Dead Redemption II (PS4, Xbox One, PC, Stadia)The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)God of War (PS4)Сюжетно-ориентированныеHer Story (PC, iOS, Android)Hellblade: Senua’s Sacrifice (PS4, Xbox One, Switch, PC)What Remains of Edith Finch (PS4, Xbox One, Switch, PC)Kentucky Route Zero (PS4, Xbox One, Switch, PC)Disco Elysium (PC)Шутеры от первого лицаCall of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One, PC)Destiny 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia)Titanfall 2 (PS4, Xbox One, PC)DOOM Eternal (PS4, Xbox One, PC, Stadia)Half-Life: Alyx (Steam VR)Насыщенный экшенUncharted 4: A Thief’s End (PS4)Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC)Control (PS4, Xbox One, PC)Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)Bloodborne (PS4)Сплошное весельеAnimal Crossing: New Horizons (Switch)Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)Stardew Valley (PS4, Xbox One, Switch, Vita, PC, iOS, Android)Super Mario Odyssey (Switch)Dreams (PS4)Открытые мирыMetal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC)Assassin’s Creed Syndicate (PS4, Xbox One, PC)Horizon Zero Dawn (PS4, PC)Spider-Man (PS4)Ghost of Tsushima (PS4)Очарование старой школыHollow Knight (PS4, Xbox One, Switch, PC)Celeste (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia)Axiom Verge (PS4, Xbox One, Switch, Wii U, Vita, PC)Undertale (PS4, Switch, Vita, PC)Cuphead (PS4, Xbox One, Switch, PC)СоревновательныеOverwatch (PS4, Xbox One, Switch, PC)Apex Legends (PS4, Xbox One, PC)Fortnite (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)Rocket League (PS4, Xbox One, Switch, PC)Super Smash Bros. Ultimate (Switch)