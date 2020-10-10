40 самых популярных тиктокеров 2020 года

Влада Некрасова

Популярные тиктокеры – люди, завоевавшие признаниеогромной аудитории, благодаря созданию качественного и оригинального контента.Кто-то берет своей харизмой и умением красиво монтировать, а некоторым простоулыбается удача. В любом случае, на платформе накопилось немалое количествоизвестных страниц, набравших миллионы подписчиков. Далее мы рассмотрим 40 самыхпопулярных тиктокеров текущего года.40 счастливчиковЧарли Д'Амелио — 72.5 млн.