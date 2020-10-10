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43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло

43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло

Следователям удалось добиться признательных показаний от 43-летнего московского предпринимателя Петра Шапиро, который подозревался в убийстве 20-летней челябинской студентки Лилии Бирулиной на отдыхе в Крыму.

Шапиро сознался в том, что оставил девушку в опасности, однако заверил: намерений ее убить у него не было. В момент трагедии они отдыхали на его яхте в открытом море, Бирулина купалась. Начался шторм и она начала тонуть. Спасая собственную жизнь, бизнесмен уплыл в одиночку, яхту затем нашли поврежденной.

Петр Шапиро на допросе

Следственный эксперимент подтвердил слова Шапиро. СК пришел к выводу, что мужчину можно оправдать по подозрению в убийстве, однако его задержали и могут завести на него дело по части 2 статьи 263 УК – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС не прекращаются поисковые мероприятия, их территория расширилась", – говорится в сообщении СК.

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По материалам: uposters.ru

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