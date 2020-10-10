Айзе Анохиной угрожает Алексей Навальный после скандального поста

Алексей Вольцев

Айза Анохина не перестаёт оставаться в центре внимания. На этот раз знаменитая блогерша наехала на Алексея Навального, обвинив оппозиционного политика в неискренности и вранье в интервью Юрию Дудю:

«Слушать всё это было, ну такое. Столько самомнения. Как-то странно всё короче» — написала Айза в публикации

Так, теперь и продажных блогеров стали подключать к отравлению Алексея.

Ну все прямо по классике, пропаганда на ТВ, блеяния Пескова и прочих Мясниковых не сработали, надо влить бабки в инстаграм звезд.



Ждем, когда Тимати запишет клип. pic.twitter.com/EVe9JwDl99 — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) October 9, 2020

В сети началась настоящая травля Айзы:

«Айза в сентябре: да, опозориться в инстаграме сильнее, чем сейчас, я уже никогда не смогу! Айза в октябре: а, не, смогу»

«Блогерша Айза не умеет писать по-русски, но зато умеет получать кучу денег за такие посты. Инстаграм-модель (или кто она) заинтересовалась Навальным, бутылкой и даже узнала, что следователи посмотрели ВСЕ камеры. За рекламу поправок она получила 400 тыс. Сколько за это, интересно»

«Сначала написала явно проплаченный пост о том, что не верит Навальному. Потом удалила его. Затем написала пост о том, что все дураки. Потом удалила и его. Деньги-то заказчику вернёт или ещё чего напишет?»

На этом история не закончилась. В Stories Айза сообщила поклонникам, что некий приятель из ФСБ сообщил Анохиной инсайдерскую информацию, якобы люди Навального заинтересовались её данными и запросили все звонки и сообщения с её номера. Но, Айза не сдаётся и пишет ответочку:





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