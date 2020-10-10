Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"

Вадим Карасев

В сети уже больше недели обсуждают расставание 24-летней Анастасии Решетовой и 36-летнего Тимати. Модель официально подтвердила разрыв с бойфрендом (звезда посвятила этому большой пост в микроблоге). Пара осталась в дружеских отношениях ради сына Ратмира, но некоторые фанаты не верят, что разрыв прошел гладко, и до сих пытаются выяснить подробности случившегося. Один из поклонников Насти спросил у нее в инстаграме, за кем было последнее слово, когда она разошлась с Тимати.





За мной. Там все сложно. Даже не буду вдаваться в подробности,

— ответила модель.





Раньше Решетова говорила, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз эту проверку не выдержал. Впрочем, у некоторых есть подозрения, что дело вовсе не в этом, а в предстоящем участии Тимати в шоу "Холостяк". Якобы расставание пары — это всего лишь пиар-ход, а на самом деле они продолжают жить вместе и всего лишь играют на публику: проводят время вместе, делятся совместными кадрами из квартиры, а Решетова называет отца своего ребенка "масей" и открыто флиртует с ним в сети.





На днях Настя прокомментировала участие своего экс-возлюбленного в реалити-шоу и отметила, что после "Холостяка" ни с кем сходиться не собирается.

У меня свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписывается,

— заверила звезда.







